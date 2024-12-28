Tamirci Köpeğini Tekerlekli Yürüteçle Canlandırdı - Son Dakika
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Yerel

Tamirci Köpeğini Tekerlekli Yürüteçle Canlandırdı

Tamirci Köpeğini Tekerlekli Yürüteçle Canlandırdı

Ordu'da bir oto tamircisi, kazadan sonra felç kalan köpeğine tekerlekli yürüteç yaptırarak destek oldu.

28.12.2024 09:30
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Ordu'da bir oto tamircisi, minibüsün çarpması sonucu omurgası kırılan ve arka bacakları tutmayan köpeğini, yaptırdığı 4 tekerlekli yürüteç ile yeniden hayata bağladı.

Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan organize sanayi bölgesinde 20 yıldır oto tamirciliği yapan Şakir Canlı (49), bir yıl önce arkadaşından yavru sokak köpeği aldı. Köpeğe iş yerinde bakan Canlı, yaklaşık 7 ay önce minibüsün çarparak olay yerinden kaçması sonucu yaralanan köpeğini Ordu ve Samsun'da tedavi ettirmek istedi. Veterinere götürülen köpeğin, arka ayaklarının yürüme fonksiyonunu kaybettiği belirlendi. Köpek, yaptırılan 4 tekerlekli yürüteç ile yeniden hayata bağlandı.

Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Hastanesi'ne götürülen köpek ameliyat edilse de yürüme fonksiyonu geri gelmedi. Çok sayıda farklı köpeğin bakımını üstlenen Canlı, köpeği için demirden 4 tekerlekli yürüteç yaptırdı. 15 aylık köpek, bu sayede yeniden yürümeye başladı.

"Sevgi tedaviden daha çok önemli, sürekli aktiviteler yaptırıyorum"

Köpeği ile yakından ilgilendiğini belirten Canlı, "Kazadan sonra arka ayakları tutmaz oldu. Bu bizim kızımız. Biz tekerlekli sandalye yapmak istedik, ilk etapta 2 tekerlekli yapıldı, şimdi 4 tekerlekli var. Sıcak havalarda denize götürüyorum ve çeşitli aktiviteler yaptırıyorum. Bu sayede arka ayaklarında biraz hisleri oluştu" dedi.

Ameliyat ücretini duyan insanların 'değmez' demesine aldırış etmedi

Şakir Canlı, "Bunun en büyük ilacı sevgi, bu bizim kızımın, haftanın her günü beraberiz, akşamları iş yerinde kalıyor, sabah saatlerinde beni karşılıyor. Çeşitli bakımları ve pansumanları var, benim toplamda 7 köpeğim var ve hepsi sokak köpeği. Bu köpeğe sabah saatlerinde bir servis aracı vurup, bir şey olmamış gibi kaçtı. omurilik ameliyatı yaptırdım, bir sene önce 35 bin liraydı, herkes o kadar para verilmeyeceğini söyledi. Ama şu anda buna değdi, ayağını hissedebiliyor. Biz sevgiyi eksik etmiyoruz, gittiğim her yere götürüyorum. Bu yıl hayatında ilk defa kar bile gördü. İnşallah kendini kurtarır" ifadelerini kullandı.

Canlı, insanların sokak hayvanları konusunda biraz daha bilinçli olması gerektiğini sözlerine ekledi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tamirci Köpeğini Tekerlekli Yürüteçle Canlandırdı - Son Dakika

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