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TAMP Bilecik Planı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

TAMP Bilecik Planı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

10.02.2022 10:18
TAMP Bilecik Planı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında Türkiye Afetlere Müdahale Planı (TAMP) Bilecik çalışma grubunun değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında Türkiye Afetlere Müdahale Planı (TAMP) Bilecik çalışma grubunun değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı hakkında bilgilendirme yapan Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, "Afetlere müdahalede olumlu sonuçların elde edilmesi, TAMP Bilecik Planı'nın etkili bir şekilde sahada uygulanmasıyla mümkün olacaktır" ifadelerini vurguladı.

AFAD toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcı Akgün Corav, AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ve ilçe kaymakamları katılım sağladı. Toplantıda TAMP kapsamında hazırlanan Bilecik Afet Müdahale Planı ve kentin afetselliği ile ilgili ile bilgilendirme yapıldı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan İl Müdürü Demirel, "Toplantımızı Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirdik. Toplantıda; ilimizin afetselliği, kentte meydana gelmesi muhtemel afetler, ortaya çıkabilecek ikincil afetler, TAMP yerel düzey yönetim sistemi, çalışma grupları, çalışma grubu operasyon planları, ana ve destek çözüm ortakları, kente afet anında destek verecek destek iller, Afet Yönetim Karar Destek Sistemi (AYDES) ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Afetlere müdahalede olumlu sonuçların elde edilmesi, TAMP Bilecik Planı'nın etkili bir şekilde sahada uygulanmasıyla mümkün olacaktır" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

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Kızılkaya, Bilecik, Türkiye, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TAMP Bilecik Planı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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