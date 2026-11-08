Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız: Fon iddiaları gerçek dışı, özür dilenmezse dava açarım

Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız: Fon iddiaları gerçek dışı, özür dilenmezse dava açarımGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yatırım fonlarında yüklü işlem yaptığı öne sürülen eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, kamuoyuna yaptığı zorunlu açıklamada iddiaların hiçbir belgeye dayanmadığını söyledi. Yıldız, haberi yapanlardan düzeltme ve açık özür beklediğini, aksi durumda kişilik hakları için tazminat dahil hukuki yollara başvuracağını duyurdu.
Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yatırım fonlarında yüksek miktarda işlem gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı.
YALANDIR VE İFTİRADIR
Yıldız, "Kamuoyuna zorunlu açıklama" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Adımın kullanılarak ortaya atılan, herhangi bir somut bilgiye, belgeye ve gerçeğe dayanmayan iddialar, bütünüyle gerçek dışıdır, yalandır, iftiradır. İddia sahiplerinden iddialarını, somut ve doğrulanabilir belgelerle ortaya koyamadıkları için haberlerini derhal düzeltmeleri ve kamuoyundan açıkça özür dilemeleri beklenmektedir."
TAZMİNAT DAHİL HUKUKİ SÜREÇ UYARISI
"Aksi halde, kişilik haklarımın korunması kapsamında tazminatlar dahil tüm hukuki ve yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı, gerekli hukuki süreçleri başlatacağımı kamuoyunun bilgilerine sunarım."
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