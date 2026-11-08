Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız: Fon iddiaları gerçek dışı, özür dilenmezse dava açarım

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yatırım fonlarında yüksek miktarda işlem gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı.

YALANDIR VE İFTİRADIR

Yıldız, "Kamuoyuna zorunlu açıklama" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adımın kullanılarak ortaya atılan, herhangi bir somut bilgiye, belgeye ve gerçeğe dayanmayan iddialar, bütünüyle gerçek dışıdır, yalandır, iftiradır. İddia sahiplerinden iddialarını, somut ve doğrulanabilir belgelerle ortaya koyamadıkları için haberlerini derhal düzeltmeleri ve kamuoyundan açıkça özür dilemeleri beklenmektedir."

TAZMİNAT DAHİL HUKUKİ SÜREÇ UYARISI

"Aksi halde, kişilik haklarımın korunması kapsamında tazminatlar dahil tüm hukuki ve yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı, gerekli hukuki süreçleri başlatacağımı kamuoyunun bilgilerine sunarım."