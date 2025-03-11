Tanfer, "Erzurum, Vatanın, birliği ve dirliği yanında, koşulsuz yer almıştır" - Son Dakika
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Tanfer, "Erzurum, Vatanın, birliği ve dirliği yanında, koşulsuz yer almıştır"

Tanfer, "Erzurum, Vatanın, birliği ve dirliği yanında, koşulsuz yer almıştır"

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. Yıl Dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

11.03.2025 12:08
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. Yıl Dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Hüseyin Tanfer, mesajında şunları kaydetti, "Erzurum, Birinci Dünya Savaşı'nda büyük acılar yaşayıp, ihanetlerle sırtından hançerlendi. 16 Şubat 1916 Rus işgalinin ardından, Rus kuvvetlerinden destek alan Ermeni çetecilerince gerçekleştirilen Müslüman katliamı, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Anadolu topraklarını bize vatan yapan büyük ecdadımıza her daim şükran borçluyuz. Erzurum, Vatanın, birliği ve dirliği yanında, koşulsuz yer almıştır.

12 Mart 1918'de zemherinin bahara döndüğü bu günlerde, düşmanın amansız kuşatması altında koca bir ülkenin tek vücut olduğu günlerden biridir. Erzurum, Türk milli varlığının istinat ettiği tarihi bir şehir olması hasebiyle, milletin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen, fitne ve fesat peşinde koşan kesimlere daima karşı çıkmıştır. Vatanın, birliği ve dirliği yanında, koşulsuz yer almıştır.

Bir mücadelenin, kaybedilmiş olduğuna inanılan bir savaşın son noktasında, silkinip toparlanmaya, dirilip var olmaya giden yolun kilit noktasında, Doğu'nun sınır taşının düşmanından, esaretinden kurtulmasının yıl dönümüdür. Tarihe adını gururla yazdıran büyük Komutan Kazım Karabekirler, elinde satırı, yüreğinde vatan aşkıyla şahlanan Nene Hatunlar, Mehmetler, Ayşeler ve nice kadınlar, çocuklarıyla ve topyekün bir milletin verdiği savaşın, Erzurum'da şahlanmasının, esaret bağlarından kurtulan Erzurum'un özgürlüğüne kavuşmasının 107'nci seneyi devriyesini gururla kutluyoruz.

12 Mart 1918'de milli şahlanışın yaşandığı kadim şehri Erzurum'umuzda sadece bir yıl sonra Erzurum Kongresi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Başkanlığında toplanmış ve tarihe 'Vatan bir bütündür, asla parçalanamaz' hükmü kaydı düşülmüştür. Erzurum Kongresi ile milli direnişin sembolü olan bu kadim memleket, nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna öncülük etmiş, bağımsızlığımızın vücut bulduğu sağlam bir zemine dönüşmüştür.

12 Mart'a yine çok özel bir anlam kazandıran hususlardan birisi ise, bu günün aynı zamanda İstiklal Marşımızın kabul günü oluşudur. Bu vesile ile İstiklal Marşımızın 104'ncü kabul ediliş yıldönümünü kutluyor, milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'u da, minnet ve şükranla yad ediyor, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanlarını, canlarından aziz bilen şehitlerimizi de saygı ve rahmetle anıyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kent Konseyi, erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tanfer, 'Erzurum, Vatanın, birliği ve dirliği yanında, koşulsuz yer almıştır' - Son Dakika

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