Tanınmış İş Adamı ve Siyasetçi Hayri Güleç Hayatını Kaybetti

İş ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hayri Güleç, Aydın'ın Köşk ilçesinde toprağa verildi.

Aydın'ın Köşk ilçesi Başçayır köyünde 21 Mart 1952 tarihinde dünyaya gelen Hayri Güleç, ticaretin yanı sıra son 10 yıla kadar Aydın'da yerel siyaset yapıyordu. Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Odası'nda meclis üyelikleri görevi yapan Hayri Güleç, 1999-2004 yılları arasında Aydın İl Genel Meclisi Üyesi olarak görev yaptı. 2009 yerel seçimlerinde yeniden seçilerek İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini üstlenen Hayri Güleç, daha sonraki dönemlerde MHP'den Aydın Milletvekili adayı ve Köşk Belediye Başkan adayı olmuştu. Bir süredir rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gören Hayri Güleç, tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Köşk Merkez Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası köyü Başçayır Mahallesi'ne götürülen Güleç'in cenazesi burada da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Güleç'in aile yakınları mahalle sakinleri, siyasetçiler ve sevenleri katıldı. - AYDIN