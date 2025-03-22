Tanju Özcan: "Dava arkadaşımızı da hiçbir zaman yalnız bırakmayız"

BOLU - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Dava arkadaşımızı da hiçbir zaman yalnız bırakmayız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik "yolsuzluk ve terör" soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Bolu'da 'Milli İrade Mitingi' düzenlendi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı konuşmada, "O içerideyse biz dışarıdayız. Yarın biz de içeriye girebiliriz, çıkar birileri onlar da ceketini çıkartır kollarını sıvar. Bizim gözümüz arkada kalmaz. Dava arkadaşımızı da hiçbir zaman yalnız bırakmayız" dedi.

Konuşmanın ardından kalabalık grup İzzet Baysal Caddesi'nde yürüdü.