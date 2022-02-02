Üye Girişi
Tanrıöver'lerin acı günü - Son Dakika

Tanrıöver'lerin acı günü

02.02.2022 10:32
Tanrıöver'lerin acı günü

Emekli Milli Eğitim Maarif Müfettişi ve Teftiş Kurulu Başkanı Şıhlı Tanrıöver geçirdiği kalp krizi nedeniyle 68 yaşında hayatını kaybetti.

Emekli Milli Eğitim Maarif Müfettişi ve Teftiş Kurulu Başkanı Şıhlı Tanrıöver geçirdiği kalp krizi nedeniyle 68 yaşında hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Şıhlı Tanrıöver naaşı Zeytinli Kırsal Mahallesi caminde kılınan cenaze namazının ardından Zeytinli mezarlığına defin edildi. Cenazeye, Gaziantep Valisi Davut Gül, MHP Gaziantep Milletvekilleri Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, ve çok sayıda vatandaş katıldı. - GAZİANTEP

Tanrıöver'lerin acı günü
Tanrıöver'lerin acı günü
Tanrıöver'lerin acı günü

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, Kalp Krizi, Gaziantep, Emekli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tanrıöver'lerin acı günü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:25 Alkollü eve gelen kocasına tepki gösterdi, başına çekiç vurularak öldürüldü
10:20 "Kış Kartalı" operasyonun detaylarını Bakan Akar paylaştı: Arananlar listesindeki çok sayıda terörist öldürüldü
10:17 Destan'da neler oldu? Alpagu Han, Akkız'ın pençe olduğunu öğrenince ne yaptı?
10:03 Bu araçların değeri milyonları buluyor! Yıllardır kaderlerine terk edildiler, yedieminde çürüyorlar
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı: Yanındaki genç kızın kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı!
09:47 Wilma Elles yaşadığı tacizi anlattı: Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum
09:10 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntü! Saldırganlar böyle kaçtı
09:32 "Çılgın dönerci"nin çılgın kar banyosu
09:37 Arkadaş arkadaşa böylesini yapmaz! "Ben sana vuramam" dedi, dayağı yedi
09:38 Alzheimer hastası nine 2 gündür kayıptı! Jandarma çareyi drone ile aramakta buldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 10:38:32. #1.11#
SON DAKİKA: Tanrıöver'lerin acı günü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement