Taraftar Gruplarından Kadına Şiddete Hayır

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de 3 büyük taraftar gurupları kent merkezinde kadına şiddete 'Hayır' diyerek kadınlara çiçek verdiler.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftar grupları kent merkezinde bu sefer kadınlar için bin araya geldi. Taraftarlar Düzce kent merkezinde kadına şiddete hayır kapsamında kadınlara çiçek dağıtımı gerçekleştirdiler. Kadınlar aldıkları çiçekle mutlu olduklarını söylediler - DÜZCE