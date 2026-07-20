Taraftarlardan Kemal Bolat'a Anma - Son Dakika
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Taraftarlardan Kemal Bolat'a Anma

Taraftarlardan Kemal Bolat\'a Anma
20.07.2026 19:13
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Çorum FK taraftarları, şampiyonluk kupasını merhum gazeteci Kemal Bolat'ın kabrine götürdü.

Arca Çorum FK taraftarları, kırmızı-siyahlı ekibin şampiyonluğunu göremeden hayatını kaybeden Çorum spor basınının emektar gazetecilerinden Kemal Bolat'ı unutmayarak şampiyonluk kupasını kabrine götürdü.

Çorum FK taraftarları, Çorum'da uzun yıllar spor basınına uzun yıllar hizmet eden ve Çorum FK'nın Süper Lig'e yükseldiği şampiyonluğu göremeyen Kemal Bolat'ın kabrini ziyaret etti. Çorum futboluna ve spor basınına önemli katkılar sağlayan Bolat'ı anan taraftarlar, şampiyonluk kupasını da Bolat'ın kabirine götürdü. Şampiyonluk kupasıyla gerçekleştirilen ziyaret, hem taraftarlar hem de Bolat'ın ailesi için duygu dolu anlara sahne oldu.

"Kupanın buraya gelmesi gerçekten güzel bir şey"

Kemal Bolat'ın oğlu Enver Bolat taraftarlara teşükkür ederek, "Çorum FK deyince Kemal Bolat ilk akla gelen isimlerdendir. Kupanın buraya gelmesi gerçekten güzel bir şey. Bizim için şampiyonluğun olduğu gün buruk bir sevinç olmuştu. Ama kupanın buraya gelmesi gerçekten anlamlı bir şey oldu" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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