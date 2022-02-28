Tarakçıoğlu TSYD temsilcisi oldu - Son Dakika
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Tarakçıoğlu TSYD temsilcisi oldu

28.02.2022 17:41
Tarakçıoğlu TSYD temsilcisi oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği Erzurum Temsilciliğine gazeteci İrfan Tarakçıoğlu getirildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Erzurum Temsilciliğine gazeteci İrfan Tarakçıoğlu getirildi.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, Tarakçıoğlu'nun TSYD Erzurum Temsilciliğine atandığını bildirdi. Başkan Tongsir, gönderdiği kutlama mektubunda " TSYD'nin saygın ve onurlu kişiliğine uygun biçimde görev yapacağınız inancıyla çalışmalarınızda başarılar dileriz" dedi.

Tarakçıoğlu da daha önce temsilci olarak Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'un başarıyla görev yaptığını hatırlatarak, kendisine hizmetleri için teşekkür etti. Tarakçıoğlu, " TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Taşkın başta olmak üzere genel merkez yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Gösterilen teveccühe layık olmak için çalışacağız" dedi. - ERZURUM

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Türkiye, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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