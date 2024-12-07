Tarçın: Cami Maskotu Akıllı Köpek - Son Dakika
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Tarçın: Cami Maskotu Akıllı Köpek

Tarçın: Cami Maskotu Akıllı Köpek

Bursa'da Tarçın isimli köpek, sahibini her namazda camiye kadar götürüp bekliyor.

07.12.2024 09:28
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Bursa'da Tarçın isimli köpek, 5 vakit camiye giden sahibini hiç yalnız bırakmıyor. Her vakit namazda sahibini camiye kadar getiren akıllı köpek namaz bitimine kadar cami önünde nöbet tutuyor.

Cami cemaatinin maskotu haline gelen akıllı köpek caminin kapısı açık olsa bile ayağını içeriye atmadan kapıda sahibinin gelmesini bekliyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki Raca Camii'nin cemaati aynı camiye gelen Murat Bayrak'tan çok Tarçın isimli köpeğini tanıyor. Golden red riever ile kangal kırması 6 yaşındaki Tarçın, aldığı eğitim sayesinde bir çok kişinin ilgi odağı oluyor. Her gün camiye gelen sahibi Murat Bayrak'ı hiç bir vakitte yalnız göndermeyen Tarçın, caminin kapısına kadar getirip namaz bitene kadar kapı önünde bekliyor. Camiye gelenlerin sık sık seslendiği akıllı köpek sahibi gelene kadar kimseyle ilgilenmiyor. Namaz bitimi onlarca kişi arasından sahibini hiç zorlanmadan bulan Tarçın Murat Bayrak'a sevgi gösterisinde bulunup evinin yolunu tutuyor.

6 yıl önce dünyaya gelen köpeğini insanlara ve çevresindeki hayvanlara saygılı olarak eğitip bu şekilde büyüttüğünü anlatan Murat Bayrak, "Tarçın bizim ailemizin bir ferdi. Biz bir yere gittiğimizde oda mutlaka bizimle gelir ancak içeriye asla girmez bizi kapıda bekler" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarçın: Cami Maskotu Akıllı Köpek - Son Dakika

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