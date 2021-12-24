Tarih Konuşmaları devam ediyor - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları, "Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele: Dün Bugün, Yarın" adlı söyleşi ile devam etti.

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde, tarih bilincini artırmak amacı ile düzenlenen ve vatandaşlardan büyük beğeni toplayan Tarih Konuşmaları yeni dönemde de Eskişehirliler ile buluşmaya devam ediyor. "Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele: Dün Bugün, Yarın" başlığı ile 16'ncı kez düzenlenen ve vatandaşlar ile online olarak buluşan etkinliğin moderatörü Prof. Dr. Fatime Güneş, konukları ise Prof. Dr. Kemal Yakut ve Dr. Ceren Akçabay oldu. Zoom ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanan söyleşide tarih severler, cinsiyete dayalı şiddetle mücadele konusunun tarihsel sürecini akademisyenlerden dinleme şansı buldu. Etkinlikte Güneş, Yakut ve Akçabay kadınların şiddete karşı mücadelesini tarihsel, hukuksal ve sosyal açıdan ele aldı. Programı izleyen vatandaşlar da merak ettikleri soruları, uzmanlara iletme fırsatı yakaladı.

Tarih başta olmak üzere kültürel ve sosyal konuların ele alındığı Tarih Konuşmaları, farklı konu ve konuklar ile Eskişehirliler ile buluşmaya devam edecek. Gerçekleştirilen söyleşiler ise Tepebaşı Belediyesi'nin "tepebasibld" adlı Youtube kanalından izlenebiliyor. - ESKİŞEHİR