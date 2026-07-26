Tarih Öğretmeni Salih Sül'ün Ölümü - Son Dakika
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Tarih Öğretmeni Salih Sül'ün Ölümü

Tarih Öğretmeni Salih Sül\'ün Ölümü
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Köyceğiz'de kalp krizi geçiren tarih öğretmeni Salih Sül, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan ve Marmaris Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan tarih öğretmeni Salih Sül, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sül, düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren tarih öğretmeni Salih Sül için Köyceğiz'de cenaze töreni düzenlendi. Merhum öğretmenin naaşı, Yenimahalle'deki evinden alınarak öğle namazına müteakip Köyceğiz Merkez Hacıbey Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Salih Sül'ün cenazesi Beyobası Mahallesi Sarıöküz Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Sül'ün ailesi, yakınları, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hayatını kaybeden öğretmenin vefatı, eğitim camiasında ve ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarih Öğretmeni Salih Sül'ün Ölümü - Son Dakika

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