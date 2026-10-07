Tarihçi Yasa, Bursa'nın 650 tarihi yapısını dijital haritaya taşıdı - Son Dakika
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Tarihçi Yasa, Bursa'nın 650 tarihi yapısını dijital haritaya taşıdı

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Tarihçi Yasa, Bursa\'nın 650 tarihi yapısını dijital haritaya taşıdı
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Nilüfer Belediyesi'nin söyleşisinde konuşan tarihçi yazar Agah Enes Yasa, Bursa kent merkezine ait 650 tarihi yapının haritalandığı 'Bursa Hayalet Yapılar' dijital harita projesini tanıttı. Yasa, kent kültürünün oluşamaması, kar hırsı ve plansızlık yüzünden tarihi yapıların korunamadığını belirtti.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide konuşan tarihçi, yazar Agah Enes Yasa, hazırladığı dijital harita projesi hakkında bilgi verdi. Bursa'da yaşanan mimari değişimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yasa, kentin mimari yapısının korunamamasını kent kültürünün oluşmaması, kar hırsı ve plansızlık olarak yorumladı.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Tematik Buluşmalar" söyleşileri, tarihçi ve yazar Agah Enes Yasa'nın "Bursa'nın Kayıp Yıllarının İzinde" başlığı ile devam etti. Nazım Hikmet Kültürevi Balaban Salon'da gerçekleştirilen etkinlikte Yasa, kentin tarihi süreçte yaşadığı sosyal, ekonomik ve mimari değişimleri haritalar, hava fotoğrafları ve arşiv belgeleri ile değerlendirdi. ODTÜ Tarih Bölümü akademisyenlerinin desteğiyle açık kaynaklı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) altyapısı kullanarak "Bursa Hayalet Yapılar" dijital harita projesi hazırladığını ifade eden Yasa, projenin detaylarını paylaştı.

Bursalı bir ailede büyüdüğünü ve çocukluğundan itibaren kentin geçmişine ilgi duyduğunu belirten Agah Enes Yasa, sivil topluma yönelik ve akademik olarak altyapısı olabilecek bir iş ortaya koymak gerektiğini belirterek, "Dijital bir kuşak mensubu olarak gündelik tarih çalışmalarında coğrafi bilgi sistemlerini kullandım. Hedefim; okuduğum, biriktirdiğim malzemeyi harita üzerinde gösterebileceğim basit bir arayüz oluşturmaktı. Şehir sokaklarında, Heykel veya Setbaşı'nda dolaşırken telefonunuzdan bakıp 'Burada eskiden ne varmış, kim yaşamış, ne yapılıyormuş?' sorularına yanıt bulabileceğiniz bir sistem tasarladık" diye konuştu.

Yaklaşık 2,5 yıllık araştırma ve bir aylık uygulama süreci sonunda tamamlanan projede Bursa kent merkezine ait 650 tarihi yapının haritalandırıldığını kaydeden Yasa; dini, iktisadi ve sivil mimari örneklerinin farklı renklerle kategorize edildiğini ifade etti. Ova üzerindeki 20'ye yakın çiftliğin iktisadi arşiv kayıtları ve aile söyleşileriyle haritalandırıldığını ifade eden Yasa, projenin bir sonraki aşamasında Bursa'nın tarım ve çiftlik mirasını görünür kılmayı hedeflediğini vurguladı.

Bursa'da kent kültürünün oluşamamasından dolayı tarihi yapıların korunamadığını da aktaran Yasa, kar hırsı ve plansızlık gibi faktörlerin de yapıların bozulmasında öne çıkan faktörler olarak sıraladı.

Bölgelerle ilgili örneklerin de paylaşıldığı söyleşide Agah Enes Yasa, katılımcıların merak ettikleri soruları da yanıtladı. Programın sonunda Nilüfer Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Erkan Günhan, Yasa'ya teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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