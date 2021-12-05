Tarihi camide sabah namazı buluşması - Son Dakika

Van'daki tarihi Hüsrev Paşa Camii'nde iki yıl aradan sonra tekrar sabah namazı buluşmaları başladı.

Van'da pandemi nedeniyle ara verilen sabah namazı buluşmaları, bugün İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesinin öncülüğünde tekrar başladı. Kılınan namazın ardından cemaat birlikte kahvaltı yaptı.

Açıklamalarda bulunan İlim Yayma Cemiyeti Van Şube Başkanı Av. Zahir Soğanda, "Birliğin ve beraberliğin en güzel yeri olan camilerimizde sabah namazında sivil toplum kuruluşları, çocuklar, öğrenciler ve halk buluşuyor. İbadet etmek ve ardında kahvaltı ikramında muhabbetle aynı ortamı paylaşmanın verdiği bereketle zamanımızı geçirdik. Bundan sonra her pazar tarihi Hüsrev Paşa Camii'nde buluşacağımız sabah namazına bütün Van halkını bekliyoruz" dedi. - VAN