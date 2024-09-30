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ESKİ Genel Müdürlüğü, doğal kaynak ile beslenen ve su seviyelerinde azalma yaşanan tarihi çeşmelere can suyu oldu.

Merkez Yakutiye İlçesi Çaykara Caddesi'nde bulunan ve asılardır doğal kaynak ile beslenen çeşmelerin su seviyelerinde ciddi bir azalma olmuştu. Durumu fark eden ESKİ yetkilileri, tarihi çeşmeleri yeniden canlandırmak için kolları sıvadı. Saray Bosna Caddesi'nde yerin 10 metre altında bulunan su tünellerine inmek için ekiplere dışarıdan destekli solunum cihazı bağlandı ve özel ekipmanlar giydirildi. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda tüneldeki arıza giderildi ve tarihi çeşmelerin su seviyeleri eski canlılığına kavuştu. - ERZURUM