Tarihi Çınar Parkı Açıldı - Son Dakika
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Tarihi Çınar Parkı Açıldı

Tarihi Çınar Parkı Açıldı
18.07.2025 23:26  Güncelleme: 23:36
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Arnavutköy Belediyesi tarafından Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde açılan Tarihi Çınar Parkı, mahalle sakinleri ve çocukların katılımıyla hayata geçirildi. Park, yeşil alanları ve oyun sahaları ile sosyal yaşamı zenginleştirecek.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde hayata geçirilen Tarihi Çınar Parkı, törenle açıldı.

Arnavutköy Belediyesi, Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde konumlanan Tarihi Çınar Parkı, mahalle sakinlerinin ve çocukların yoğun katılımıyla açıldı.

Parkın yeşil alanları, oyun sahaları ve dinlenme noktalarıyla bölgenin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Açılış programına Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçenin siyasi parti temsilcileri, mahalle sakinleri ve çok sayıda çocuk katıldı.

Toplam 4 bin 840 metrekarelik alan üzerine kurulan Tarihi Çınar Parkı, yüzde 74 oranında yeşil alan içeriğiyle doğa dostu bir yaşam alanı sunuyor. Park içerisinde 3 bin 595 metrekarelik yeşil alan, bin 245 metrekare sert zemin, 186 metrekarelik çocuk oyun alanı ve 200 metrekarelik futbol sahası bulunuyor. Ayrıca oturma ve dinlenme alanlarıyla mahalle sakinlerinin vakit geçirebileceği huzurlu bir ortam oluşturuldu.

Parkın kendi çocukluğunun geçtiği topraklarda yapılmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Başkan Candaroğlu,, "Doğduğum, büyüdüğüm bu mahalleye böylesine kıymetli bir park kazandırmak bizler için büyük bir gurur vesilesi. Her karışında hatıralarımızın olduğu bu topraklarda hizmet etmek nasip oldu. Mevlam daha nice güzellerini yapmayı da bizlere nasip etsin. Yüz yılı aşkın geçmişi olan bu tarihi çınarı koruduk, kaynak suyunu yeniden halkımızın kullanımına sunduk. Çocuklarımız için oyun alanları, büyüklerimiz için dinlenme alanları oluşturduk. Yıllarca atıl kalan bu alanı bugün yaşayan bir nefes haline getirdik," dedi.

Boğazköy İstiklal Mahallesi'ne yönelik yatırımların sadece parkla sınırlı kalmayacağını ifade eden Başkan Candaroğlu, "Kısa süre içinde sağlık ocağımızı hizmete alacağız. Yanına ise kadınların, gençlerin, ailelerin hayat bulacağı Semt Konağımızı kazandıracağız. Ayrıca mahallemizin uzun yıllardır beklediği okul ihtiyacını da karşılamak için projelendirme sürecini tamamladık. Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte yeni okul inşaatımızı da en kısa sürede başlatacağız," diye konuştu.

Açılış programında Başkan Candaroğlu, kurdele kesiminin ardından çocuklarla birlikte futbol oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarihi Çınar Parkı Açıldı - Son Dakika

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