Çınarlı Camisi'nde Çökme: Bir İşçi Yaralandı

(MALATYA) - Malatya'da restorasyon çalışmaları süren tarihi Çınarlı Camisi'nde duvarın çökmesi sonucu bir işçi yaralandı. Yaralı işçi, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Malatya çarşı merkezinde restorasyonu devam eden tarihi Çınarlı Camisi'nde, çalışmalar sırasında caminin bir bölümünde aniden çökme meydana geldi. Çökme sırasında çevrede bulunan bir işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yaralı işçi bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çökme sırasında işçilerin durumu fark ederek hızla uzaklaştıkları öğrenildi. Çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Meydana gelen çökme nedeniyle camide ve çevresinde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
