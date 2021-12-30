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Tarihi eser sergisi değil, paslı şebeke sergisi - Son Dakika

Tarihi eser sergisi değil, paslı şebeke sergisi

30.12.2021 12:04

Tarihi eser sergisi değil, paslı şebeke sergisi Senelerce bu borulardan su içtiler Mustafakemalpaşa ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ tarafından yaptırılan içme suyu altyapı hatlarının yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.

Tarihi eser sergisi değil, paslı şebeke sergisi

Senelerce bu borulardan su içtiler

BURSA - Mustafakemalpaşa ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ tarafından yaptırılan içme suyu altyapı hatlarının yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Mustafakemalpaşa Belediyesi yer altından çıkarılan 50 yıllık içme suyu hattı borularını sergileyerek, altyapı hizmetlerinin ne kadar gerekli olduğunu vatandaşlara gösteriyor.

İlçenin en işlek yerlerinden biri olan Adnan Menderes Meydanında görücüye çıkarılan paslı boruları gören vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın iştirakiyle temeli atılan 326 kilometrelik içme suyu projesinde fiziki gerçekleşme yüzde 52 seviyelerine ulaşırken, Başkan Mehmet Kanar, sil baştan yapılan altyapının ve çalışmaların ne kadar hayati önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Mehmet Kanar, "Yarım asırlık boruları tahliye ettiğimiz, ilçe tarihinin en büyük ve en önemli yatırımı; dev altyapı eserimizin sergisi. Şehrin kalbinde sergilediğimiz bu küf tutmuş borular, yüzde 60 oranında kayıp-kaçak veren 50 yıllık borular. BUSKİ ekiplerimiz; hemşerilerimizin sağlıklı, temiz, kesintisiz içme suyuna, modern kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına kavuşması adına çok geniş bir alanda çalışıyorlar. Süreç değerli olduğu kadar hepimiz için biraz zahmetli. Bazen toza toprağa, bazen çamura batsak da evlatlarımıza tertemiz bir içme suyu mirası bırakmak için çalışmalarımıza sabırla devam edeceğiz. Alt yapı çalışmaları boyunca geçici üst yapı düzenlemelerini anlayış ve sabırla karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Tarihi eser sergisi değil, paslı şebeke sergisi
Tarihi eser sergisi değil, paslı şebeke sergisi
Tarihi eser sergisi değil, paslı şebeke sergisi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Kanar, Hisarcık, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarihi eser sergisi değil, paslı şebeke sergisi - Son Dakika


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