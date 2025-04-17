Tarihi Hamamkarahisar Camii Restorasyonu İncelendi

Sivrihisar'a bağlı Hamamkarahisar Mahallesinde bulunan ve geçtiğimiz hafta Kent Başkan ödül töreninde, Tarihi Anadolu Selçuklu Hamamkarahisar Camii Restorasyonu projesiyle ödüle layık görülen proje yerinde incelendi.

Hamamkarahisar'da yenileme çalışmaları devam eden Tarihi Anadolu Selçuklu Hamamkarahisar Camii Restorasyonunu 22. Dönem Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli ve beraberindeki heyetle birlikte çalışmaları yerinde incelediler. Göreve geldiği günden itibaren Sivrihisar'ın tarihine sahip çıkmak adına birçok projeye imza atan ve geçmişin izlerini geleceğe taşımak adına çalışan Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, ödül alan projeyi rahmetli Orhan Keskin adına aldığını dile getirmişti. 22.Dönem Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ise Başkan Dökmeci'ye tarihi değerlere sahip çıktığı için teşekkür ederek "Büyük bir iş başarıyorsunuz. Sizler tarihe sahip çıktıkça geleceğimiz aydınlanacak. Bizde bu yolda sizlerin her zaman yanında olarak destekçiniz olacağız" dedi. Başkan Dökmeci nazik ziyaretleri ve destekleri için Keskin'e teşekkür etti. - ESKİŞEHİR