Tarihi Hangar Kafe ve Restoran\'da kedi ve köpeğin dostluğu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan Tarihi Hangar Kafe ve Restoran'ın giriş kapısında koyun koyuna yatan kedi ve köpeğin sıra dışı samimiyetini görenler şaşırıp kalırken, ezeli düşmanların dostluğu görenlerin içini ısıtıyor.

İncirliova ilçesinde bulunan belediye tarafından işletilen Tarihi Hangar Kafe ve Restorant müşterilerine sunduğu sıcak ortam ve lezzetleriyle değil, aynı zamanda da kapısındaki halının üzerindeki beklenmedik dostlukla da konuşuluyor. Kedi ve köpeklerin bir arada yaşaması, başlangıçta zor gibi görülse de soğuk ve yağışlı havadan İncirliova Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda hizmete sunulan kafe ve restorana sığınan ve koyun koyuna yatarak uyuyan kedi ve köpeğin dostluğu görülmeye değer anlar ortaya çıkartıyor. Kedi ve köpeğin nadir görülen dostluğunu vatandaşlar cep telefonları ile unutulmaz kılıyor. - AYDIN