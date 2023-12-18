 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tarihi Hangar Kafe ve Restoran'da kedi ve köpeğin dostluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihi Hangar Kafe ve Restoran'da kedi ve köpeğin dostluğu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan Tarihi Hangar Kafe ve Restoran'ın giriş kapısında koyun koyuna yatan kedi ve köpeğin sıra dışı samimiyeti görenleri şaşırtıyor. İncirliova Belediyesi tarafından işletilen kafe ve restoranda yaşanan bu dostluk, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydediliyor.

Tarihi Hangar Kafe ve Restoran\'da kedi ve köpeğin dostluğu
18.12.2023 - 09:32,
Abone Ol

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan Tarihi Hangar Kafe ve Restoran'ın giriş kapısında koyun koyuna yatan kedi ve köpeğin sıra dışı samimiyetini görenler şaşırıp kalırken, ezeli düşmanların dostluğu görenlerin içini ısıtıyor.

İncirliova ilçesinde bulunan belediye tarafından işletilen Tarihi Hangar Kafe ve Restorant müşterilerine sunduğu sıcak ortam ve lezzetleriyle değil, aynı zamanda da kapısındaki halının üzerindeki beklenmedik dostlukla da konuşuluyor. Kedi ve köpeklerin bir arada yaşaması, başlangıçta zor gibi görülse de soğuk ve yağışlı havadan İncirliova Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda hizmete sunulan kafe ve restorana sığınan ve koyun koyuna yatarak uyuyan kedi ve köpeğin dostluğu görülmeye değer anlar ortaya çıkartıyor. Kedi ve köpeğin nadir görülen dostluğunu vatandaşlar cep telefonları ile unutulmaz kılıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İncirliova, Aydın, kedi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarihi Hangar Kafe ve Restoran'da kedi ve köpeğin dostluğu - Son Dakika


10:41
İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış
10:17
Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç
10:10
4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı 4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı
10:07
''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu ''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
10:06
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 49'a ulaştı İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 49'a ulaştı
09:56
Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları
09:47
ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
09:47
Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor

Son Dakika
10:17 Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç
10:10 4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı
10:07 ''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
10:06 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 49'a ulaştı
09:56 Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları
09:47 ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
09:47 Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor
09:20 İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler
09:18 Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı
08:46 MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 10:59:26. #1.12#
SON DAKİKA: Tarihi Hangar Kafe ve Restoran'da kedi ve köpeğin dostluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement