Tarihi Hereke Halısı Üretim Tesisi ve Kültür Miras Müzesi Açılıyor

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Körfez'de hayata geçirilen Tarihi Hereke Halısı Üretim Tesisi ve Kültür Miras Müzesi yarın açılıyor.

Körfez Belediyesi, inceliği, kesimi, kullanılan malzemesi ve desenleriyle dünyada ün kazanan Hereke halısının üretimini canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Hereke'de bulunan ve eski Sümerbank lojmanı olarak kullanılan tarihi taş apartmanda hayata geçirilen Tarihi Hereke Halısı Üretim Tesisi ve Kültür Miras Müzesi'nin açılışı yapılacak. Açılış 8 Ekim Salı günü saat 14.00'ta gerçekleştirilecek. - KOCAELİ