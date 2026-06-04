Tarihi Kentler Birliği, Eylül Ayı Meclis Toplantısı Kayseri'de yapılacak - Son Dakika
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Tarihi Kentler Birliği, Eylül Ayı Meclis Toplantısı Kayseri'de yapılacak

Tarihi Kentler Birliği, Eylül Ayı Meclis Toplantısı Kayseri\'de yapılacak
04.06.2026 17:25  Güncelleme: 17:27
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği Haziran Ayı Encümen Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Eylül ayı meclis toplantısına Kayseri’nin ev sahipliği yapması kararlaştırıldı. Büyükkılıç, Kayseri’nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti unvanlarına dikkat çekerek tüm üyeleri şehre davet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Tarihi Kentler Birliği (TKB) Haziran Ayı Encümen Toplantısı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantıda birliğin Eylül ayı meclis toplantısına Kayseri'de ev sahipliği yapmaktan onur duyacaklarını belirterek, "Kayseri 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını aldı. Aynı zamanda 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanıyla da buluştu. Bu güzellikleri sizlerle paylaşmak ve çalışmaları birlikte değerlendirmek adına sizleri Kayseri'mizde ağırlamak isteriz" derken, TKB Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nın Kayseri'de yapılması kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Encümen Üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği'nin Haziran Ayı Encümen Toplantısı'na katıldı. Video konferans yolu ile gerçekleşen toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Encümeni Dr. Memduh Başkan Büyükkılıç; Tarihi Kentler Birliği Eylül Ayı Meclis Toplantısı'na ev sahipliği yapmak istediklerini belirterek, birlik yönetimi ve encümenini kadim kente davet etti. Büyükkılıç, "Hayırlı sabahlar, hayırlı çalışmalar. Kayseri'mizde sizleri, bu güzel heyetimizi ağırlamak, Kayseri'mizin tatları ile buluşturmak isteriz" dedi. Kayseri'nin sahip olduğu zenginliklere dikkat çeken Büyükkılıç, şehrin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanlarını taşıdığını hatırlatarak, "Malum Kayseri 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını aldı. Bu arada gastronomide ön plana çıkan bir şehir olma yolunda ilerliyor. Aynı zamanda 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanıyla da buluştu. Bu güzellikleri sizlerle paylaşmak adına hem de çalışmaları birlikte değerlendirmek adına sizleri Kayseri'mizde ağırlamak isteriz" diye konuştu.

Toplantıda, Tarihi Kentler Birliği Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nın Kayseri'de yapılması kararlaştırıldı.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Tarihi Kentler Birliği'mizin Eylül ayı meclis toplantısına medeniyetler şehri Kayseri'mizde ev sahipliği yapacağız. 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'mizi, birliğimiz çatısı altındaki belediye başkanlarımıza tanıtacak ve birliğimizin meclis toplantısında tüm şehirlerimize değer katacak önemli karalara inşallah Anadolu'nun parlayan yıldızı Kayseri'mizde karar kılacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarihi Kentler Birliği, Eylül Ayı Meclis Toplantısı Kayseri'de yapılacak - Son Dakika

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