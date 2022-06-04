Tarihi Odunpazarı bölgesinde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
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Tarihi Odunpazarı bölgesinde hafta sonu yoğunluğu

04.06.2022 14:28
Tarihi Odunpazarı bölgesinde hafta sonu yoğunluğu

Güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen birçok kişi, tarihi Odunpazarı bölgesine akın etti.

Güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen birçok kişi, tarihi Odunpazarı bölgesine akın etti.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hafta sonu tatili ve sıcak havayı fırsat bilen birçok kişi kendini sokağa attı. Yerli ve yabancı turistlerin Eskişehir'deki uğrak noktası olan tarihi Odunpazarı evleri de hafta sonu yoğunluğundan nasibini aldı. Hava sıcaklığının 27 dereceye kadar çıkmasına rağmen yüzlerce kişi tarihi Odunpazarı evlerinde hem gezdi hem de alışveriş yaptı.

Havaların ısınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler ile okul gezilerinin tercihi olan Odunpazarı Meydanı'nda bulunan esnafın da oluşan yoğunluktan dolayı yüzü güldü. - ESKİŞEHİR

Tarihi Odunpazarı bölgesinde hafta sonu yoğunluğu
Tarihi Odunpazarı bölgesinde hafta sonu yoğunluğu
Tarihi Odunpazarı bölgesinde hafta sonu yoğunluğu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, Güneşli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarihi Odunpazarı bölgesinde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

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