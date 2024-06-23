Tarihi Odunpazarı Evleri Bayram Tatilinin Son Gününde Boş Kaldı - Son Dakika
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Tarihi Odunpazarı Evleri Bayram Tatilinin Son Gününde Boş Kaldı

Eskişehir'de bulunan ve yerli yabancı turistlerin uğrak noktası olarak bilinen Tarihi Odunpazarı Evleri, bayram tatilinin son gününde beklenen yoğunluğu yaşamadı. Kurban Bayramı süresince turist akınına uğrayan bölgede, tatil dönüşü nedeniyle sakinlik hakim oldu.

23.06.2024 15:04
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Eskişehir'de bulunan ve yerli yabancı turistlerin uğrak noktası olarak bilinen Tarihi Odunpazarı Evleri, bayram tatilinin son gününde boş kalmasıyla dikkat çekti.

Tarihi Odunpazarı Evleri, 9 günlük bayram tatilinin son gününde boş kaldı. Özellikle pazar günleri yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olarak bilinen Tarihi Odunpazarı Evleri'nde, bayram tatilinin son gününde beklenen yoğunluk oluşmadı. Kurban Bayramı süresince adeta turist akınına uğrayan bölgede, tatil dönüşü nedeniyle sakinlik hakim oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarihi Odunpazarı Evleri Bayram Tatilinin Son Gününde Boş Kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi Odunpazarı Evleri Bayram Tatilinin Son Gününde Boş Kaldı - Son Dakika
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