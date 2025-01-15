Tarihi Seydiler Hamamı Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Tarihi Seydiler Hamamı Yeniden Açıldı

Tarihi Seydiler Hamamı Yeniden Açıldı

Sivrihisar'da 535 yıllık tarihi Seydiler Hamamı, düzenlenen törenle yeniden açıldı. Belediye Başkanı Habil Dökmeci, hamamın restorasyon sürecini ve gelecekteki kültürel projeleri anlattı.

15.01.2025 18:38  Güncelleme: 18:41
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Sivrihisar'da tarihin dokularını içinde barından Tarihi Seydiler Hamamı, uzun süredir kapalı kalmasının ardından düzenlenen açılış töreni yeniden hayat buldu.

Açılış törenine katılım sağlayan Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, bir konuşma gerçekleştirdi. 535 yıllık Tarihi Seydiler Hamamı'nın Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin destekleriyle yeniden açmanın gururunu yaşadıklarını belirten Dökmeci, "Sivrihisar'ımızın tarihi ve kültürel dokusunun önemli bir parçası olan Tarihi Seydiler Hamamı'nın tarihi dokusunu koruyarak restorasyon ve yenileme çalışmalarını tamamladık. Tarihi Seydiler Hamamı'mız gibi ilçemizde tarihi ve kültürel alanlarda çalışmalarımız devam edecek. Geçmişi geleceğe taşıyarak, ilçemizde bulunan önemli mirasları gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeniden faaliyete soktuğumuz Tarihi Seydiler Hamamı'nın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gerçekleştirilen törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Talat Yalaz, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarihi Seydiler Hamamı Yeniden Açıldı - Son Dakika

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