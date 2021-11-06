"Tarihte Yürüyen Adam" İnegöllülerle buluştu - Son Dakika

BURSA (İHA) – "Tarihte Yürüyen Adam" programıyla bilinen tarihçi yazar Ahmet Anapalı, İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 'Huzurlu Aile Mutlu Gençlik' programları kapsamında İnegöllülerle buluştu.

İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatını İyileştirme Derneği (AHİD) işbirliğinde düzenlediği aileyi ve aile bireylerini geliştirici seminer programları devam ediyor. 10 hafta sürecek olan ve bu yıl "Huzurlu Aile Mutlu Gençlik" ana temasıyla yapılacak seminerlerin beşinci haftasında, aile konusuna ara verilerek tarih temalı bir seminer gerçekleştirildi. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen seminerde, Tarihte Yürüyen Adam isimli programla bilinen tarihçi yazar Ahmet Anapalı İnegöllülerle buluştu. Anapalı, "Yakın Tarihimizde İhanetler ve Tarih Bilinci" konulu seminerde tarihin bilinmeyenlerine ışık tuttu. Programa vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Seminer programı Kuran-ı Kerim tilavetleriyle başladı. Ardından Anapalı, "Yakın Tarihimizde İhanetler ve Tarih Bilinci" anlatımı için sahneye çıktı. Anapalı, özellikle yakın tarihte ülkemizin yaşadığı ihanetleri konu alan anlatımında salonu dolduran vatandaşları adeta tarihte yolculuğa çıkardı.

Program sonunda sahneye davet edilen Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Ahmet Anapalı'ya plaket takdiminde bulundu. - BURSA