Tarık Kesekçi adı kütüphanede yaşayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Tarık Kesekçi adı kütüphanede yaşayacak

10.06.2022 16:54
Tarık Kesekçi adı kütüphanede yaşayacak

Geçtiğimiz Kasım ayında Bursa-İzmir otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uçak mühendisi Tarık Kesekçi adına yaptırılan kütüphane hizmete açıldı.

Geçtiğimiz Kasım ayında Bursa- İzmir otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uçak mühendisi Tarık Kesekçi adına yaptırılan kütüphane hizmete açıldı.

Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesinde Bursa'daki arkadaşları tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışını Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Tarık Kesekçinin annesi Beyhan Kesekçi ve Tarık Kesekçi'nin arkadaşları birlikte yaptı. Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesinde açılan kütüphaneyi gezen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Tarık Kesekçi'nin annesi Beyhan Kesekçi duygu dolu anlar yaşadı.

Tarık Kesekçi'nin sosyal medya hesaplarında paylaştığı "Ben uçak yapmayı okulumdan, neden uçak yapmam gerektiğini mazlum coğrafyalara gittikçe öğrendim" sözünü okuyan Nevşehir Valisi inci Sezer Becel "Tarık kardeşimizin ismi her yerde yaşasın" temennisinde bulundu.

Vali Becel daha Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesinde yapılan müzik sınıfının da açılışını yaparak öğrenciler tarafından verilen mini konseri de dinledi. Tarık Kesekçi; Baykar Savunma Sanayi Şirketinde İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapıyordu. - NEVŞEHİR

Tarık Kesekçi adı kütüphanede yaşayacak
Tarık Kesekçi adı kütüphanede yaşayacak
Tarık Kesekçi adı kütüphanede yaşayacak
Tarık Kesekçi adı kütüphanede yaşayacak
Tarık Kesekçi adı kütüphanede yaşayacak

YORUMLAR
500
Meteorolojiden son dakika uyarısı Meteorolojiden son dakika uyarısı Bakan Özer: 'Gençlerimize güveniyoruz' Bakan Özer: 'Gençlerimize güveniyoruz' Meslek liselilere burs desteği başlıyor Meslek liselilere burs desteği başlıyor
Kaynak: İHA

Nevşehir, Becel, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarık Kesekçi adı kütüphanede yaşayacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 20:36:57. #1.12#
SON DAKİKA: Tarık Kesekçi adı kütüphanede yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement