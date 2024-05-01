Tarım İşçileri 1 Mayıs'ta Çalışmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Tarım İşçileri 1 Mayıs'ta Çalışmaya Devam Ediyor

Tarım İşçileri 1 Mayıs\'ta Çalışmaya Devam Ediyor

Tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çalışmaya devam ediyor. İşçiler, yaşadıkları zorluklara ve sosyal güvencesiz çalışmaya dikkat çekiyor. Tarım işçisi İsmail Küçük, tarlada bayramlık yapıyoruz dedi.

01.05.2024 18:59  Güncelleme: 19:01
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KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - Tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çalışmaya devam ediyor. Tarım İşçisi İsmail Küçük, "Yaşadığımız alanları görüyorsunuz, çadırlarda kalıyoruz, asla rahat yaşamıyoruz. Aldığımız paralarla boğazımızı doyuruyoruz. Bizim 1 Mayıs İşçi Bayramımız tarlada çalıştığımız andır, tarlada bayramlık yapıyoruz" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde birçok işçi, çalışmaya devam ediyor. Bu işçiler arasında tarım işçileri de da tarlada çalışan Urfalı Tarım İşçisi İsmail Küçük (54), tarım işçilerinin yaşadığı sorunlara değindi. Aksaray ve bölgesinde birkaç gündür etkili olan sağanak yağıştan dolayı çadırların içini su aldığını söyleyen Küçük, "Bizim 1 Mayıs İşçi Bayramımız tarlada çalıştığımız andır, tarlada bayramlık yapıyoruz. Zaten yaşam standartlarımız kötü, yağmurla birlikte birkaç gündür bayağı zorluk çekiyoruz. 5 aile birlikte tarım işçisi Urfa'dan çıkıp 11 aya kadar memleketine dönmüyor. 7 yaşından 50 yaşındaki adama kadar herkes tarlada çalışır, geçimsizlik nedeniyle buralarda çalışmak zorundayız" sözlerini kullandı.

"DEVLETİMİZİN YETKİLİLERİ MAALESEF BİZİ GÖRMÜYOR"

Bilek gücü ve alın teri ile çalışan tarım işçilerinin hiçbir sosyal güvencesinin olmadığını belirten Küçük, duruma göre 250, 300 ve 500 TL günlük yevmiye ile çalıştıklarını söyledi.

Küçük şunları dile getirdi:

"Yaşadığımız alanları görüyorsunuz, çadırlarda kalıyoruz, asla rahat yaşamıyoruz. Aldığımız paralarla boğazımızı doyuruyoruz. Tarım işçileri, 7 yaşındaki çocuklarından tutun okul çağındaki tüm çocuklarla buralara gelmek zorunda. Sabahın erken saatlerinde bu çocuklar tarlada çalışır. Bulunduğumuz bölgede çocuklarımıza yönelik hiçbir eğitici faaliyet bulunmamaktadır. 35 yıldır bu bölgede tarım işçisi olarak çalışmakta ve çavuşluk yapmaktayım. Yetkililerden her defasında elektrik, su, tuvalet ve buna benzer insani ihtiyaçlarımızı defalarca talep ettik. Buralara geliyorlar kendilerini bir gösteriyorlar, bir daha yüzlerini göremiyoruz. Sadece bir tulumbamız var o da bulaşık ve çamaşır için. İçme suyunu köylerden karşılamaya çalışıyoruz, köylü diyor ki 'biz devlet miyiz size yardımcı olalım?' Devletimizin yetkilileri maalesef bizi görmüyor."

Tarım işçilerinin emeklilik gibi bir şansı olmadığını da söyleyen İsmail Küçük, "Tarla sahipleri ne yapsınlar? Onlar da zor durumdalar. 10 dönüm olanı da sigorta yapmıyor 50 dönüm olanı da sigorta yapmıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tarım İşçileri 1 Mayıs'ta Çalışmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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