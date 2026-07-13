Tarım İşçileri için Toplantı Düzenlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce'ye doğu ve güneydoğu illerinden fındık için gelecek fındık işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarını iyileştirmek için toplantı yapıldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesine yönelik ilçe izleme kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçede mevsimlik gezici tarım işçilerine yönelik mevcut durum değerlendirilerek, çalışma ve barınma şartlarının iyileştirilmesi, sağlık, eğitim, güvenlik, ulaşım ve sosyal hizmetlere erişimin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapılan toplantıda, ilgili kurumların görev ve sorumlulukları kapsamında yürütülecek faaliyetler değerlendirilerek, mevsimlik gezici tarım işçilerinin yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik alınacak tedbirler görüşüldü. - DÜZCE