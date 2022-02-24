Tarım işçilerine sağlık taraması - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi çadırlarda yaşayan tarım işçilerine sağlık taraması, bebek ve hijyen kiti ile kuaförlük hizmeti veriyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü, Aile Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve SGDD/ASAM iş birliği ile Seyhan ilçesine bağlı Çaputçu Mahallesi'nde çadırlarda, barakalarda, zor koşullarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması, kuaförlük hizmeti, hijyen ve bebek kiti dağıtımı gerçekleştirildi.

Hizmetin periyodik olarak kentin çeşitli noktalarında süreceği belirtildi. - ADANA