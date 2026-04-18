Tarım Krizi Derinleşiyor

(GAZİANTEP) - Haber: Jiyan ERKILIÇ

İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve İl Başkanı Şerif Başkülekçi ile birlikte Gaziantep'te düzenlenen il ve ilçe divan kurulu toplantısı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ulusoy, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ulusoy, Türkiye'de tarım sektörünün ciddi bir kriz içinde olduğunu belirterek, "Tarım bitme noktasına gelmiş durumda. Çiftçimiz perişan, üretici maliyetler karşısında eziliyor. Mazot, gübre, tohum ve ilaç fiyatları sürekli artarken, çiftçinin ürünü para etmiyor. Bu şartlarda üretimin sürdürülebilir olması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Gaziantep ziyareti kapsamında çiftçilerle ve vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Ulusoy, sahadan gelen geri bildirimlerin çarpıcı olduğunu söyledi. Ulusoy, "Gaziantep'te hem kırsalda hem merkezde vatandaşlarımızın ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını gördük. Özellikle çiftçilerimiz üretim yapamaz hale gelmiş. Sulama, enerji ve girdi maliyetleri üreticiyi zorluyor" diye konuştu.

"Geçim derdi büyüyor"

Vatandaşların temel gündeminin geçim sıkıntısı olduğunu vurgulayan Ulusoy, "Bugün halkımızın en büyük sorunu geçimdir. İnsanlar artık temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Çiftçi üretmezse, bu durum sadece kırsalı değil, şehirde yaşayan herkesi etkiler. Gıda fiyatları artar, enflasyon daha da derinleşir" dedi.

İYİ Parti olarak tarımın yeniden ayağa kaldırılması için kapsamlı projeler hazırladıklarını dile getiren Ulusoy, iktidara çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Tarım stratejik bir alandır. Bu nedenle günü kurtaran değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir politikalar uygulanmalıdır. Çiftçiye destek artırılmalı, üretim teşvik edilmeli ve maliyetler düşürülmelidir. Aksi takdirde tarımda yaşanan bu kriz daha da derinleşecektir."

Toplantının ardından parti heyeti, il ve ilçe divan kurulu toplantısına katılarak teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Gaziantep'in sorunlarının ele alındığı toplantıda, çözüm önerileri ve saha çalışmaları da masaya yatırıldı.