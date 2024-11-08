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Tarım Semineri Bilecik'te Gerçekleşti

Tarım Semineri Bilecik\'te Gerçekleşti

Necmettin Yoldaş, üniversiteli öğrencilere tarımsal üretim ve destekleme modelleri hakkında bilgi verdi.

08.11.2024 10:39
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, üniversiteli öğrencilerine tarım hakkında bilgi verdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'ın konuşmacı olduğu "Tarımsal Üretim Planlaması" semineri düzenlendi.

BŞEÜ'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte Müdür Yoldaş, Bilecik'in tarım alanlarının durumu, hayvancılık verileri ve tarla ile meyve ürünlerinin üretim kapasitesi hakkında detaylı bilgiler sundu.Öğrencilere, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için uygulanan destekleme modelleri ve tarımsal üretim planlaması süreçlerini açıklayan Müdür Yoldaş, Bilecik'te yürütülen projelerde sözleşmeli üretim modelinin çiftçilere güvence sağladığı ve gelecekte tarım sektöründe artan bir öneme sahip olacağını vurguladı.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, Müdür Yoldaş'a teşekkür belgesi takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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