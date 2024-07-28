Tarım ve ekoloji bilimini birleştiren Yeşil Kapsül projesi hayata geçirildi - Son Dakika
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Tarım ve ekoloji bilimini birleştiren Yeşil Kapsül projesi hayata geçirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım Peyzaj A.Ş. tarafından yapılan "Yeşil Kapsül" projesi Mihraplı Parkı'nda düzenlenen törenle hayata geçirildi. Ziyaretçilere tarım ve ekoloji bilimi hakkında uygulamalı bir şekilde bilgi veren kapsüller 4 ay boyunca ziyaretçilere açık olacak.

28.07.2024 00:06
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Tarım ve ekoloji bilimini birleştiren Yeşil Kapsül projesi hayata geçirildi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım Peyzaj A.Ş. tarafından yapılan "Yeşil Kapsül" projesi Mihraplı Parkı'nda düzenlenen törenle hayata geçirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj A.Ş. tarafından yenilikçi ve sürdürülebilir tarım hakkında bilgi vermek amacıyla geliştirilen "Yeşil Kapsül" projesi, Mihraplı Parkı'nda düzenlenen törenle hayata geçirildi. Ziyaretçilerine tarım ve ekoloji bilimi hakkında birçok bilgiyi uygulamalı bir şekilde anlatıldığı kapsüller 4 ay boyunca vatandaşların ziyaretlerine açık olacak. Ayrıca birçok öğrencinin de ziyaret edeceği proje, uygulamalı eğitimler ile interaktif bir öğrenme ortamı sunacak.

"Katılımcılar kendi bitkilerini yetiştirebilecek"

Açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Yeşil kapsül projesi ile birlikte birçok yenilikçi ve ekolojik anlamda bilgileneceğiz, hatta tarımda yeni anlayışların, daha fazla nasıl verim alınabilir ya da evimizde veya bahçemizde ekolojik anlamda nasıl sürdürülebilir bir şekilde tarım yapabiliriz bunu öğreneceğiz. Bu alanda yaklaşık 4 ay gibi bir süre kalacak ve ağırlıklı olarak öğrencilerimiz burayı ziyaret edecek. Tabi ki her yaştan insanımızın burada bu eğitimi almasını istiyoruz. Yeşil Kapsül projesi tarım ve ekoloji bilimini bir araya getiren interaktif bir öğrenme ortamı da bize sunan bir çalışmadır. Bursa'nın çeşitli yerlerine taşınabilmesi için özellikle konteynerlerde bunu yapıyoruz. Bu konteynerler her yaş ve meslek grubundan katılımcıya hitap edecek ve onun için de tasarlandığını özellikle belirtmek istiyorum. Bursalılara yenilikçi tarımı, bilimsel, pratik, uygulamalı öğrenme deneyimini sunarken, yaşam biçimlerimize uygun ve destek verecek bir anlayışı ortaya koyuyoruz. Çeşitli seralar, koku duvarları, tohum sergileri, bitkililerin çeşitliliği hakkında bilgi sunulan alanlar var. Katılımcılara kendi bitkilerini yetiştirebilme şansı verirken, çeşitli deneyler de burada yapılacaktır. Eğitici ve bir o kadar da etkileşimli bir deneyimi bize sunacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarım ve ekoloji bilimini birleştiren Yeşil Kapsül projesi hayata geçirildi - Son Dakika

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