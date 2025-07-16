Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı\'nın Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kayınvalidesi Zarife Çayır, Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kayınvalidesi Zarife Çayır hayatını kaybetti. Zarife Çayır için Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı taziyeleri kabul etti. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu İlçe Kaymakamı Adem Uslu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in yanı sıra siyasetçiler ve vatandaşlar katıldı. Zarife Çayır'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - İSTANBUL