Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: İklim değişikliği tarımsal mücadeleyi artırıyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, süne zararlısıyla ilgili, "Bu ekonomik kayıpların sadece bir bölgeyi etkilemediğini belirtmek isterim. Burada süne zararlısına karşı mücadele yürütürken Karadeniz bölgesinde de kahverengi kokarca ile ilgili farklı bir mücadele yürütülüyor. Gün geçtikçe iklim değişikliği bizleri daha fazla mücadeleye sevk ediyor" dedi.

Bir dizi ziyaret ve toplantı için Adana'ya gelen Bakan Yumaklı, Ceyhan ilçesine bağlı Küçükburhaniye Mahallesi'nde düzenlenen 'Süne ile Mücadele' programına katıldı.

"Bu, ciddiye alınması gereken bir mücadele"

Burada konuşan Bakan Yumaklı, "Ülkemizde üretilen ürünlerin özellikle zararlılarla mücadelesinde uzun zamandır devam eden biyolojik mücadeleye ilişkin burada faaliyette bulunduk. Elbette bu faaliyet ile sınırlı değil. Ülkenin dört bir tarafında iklim değişikliğine karşı hem üreticiler hem bakanlık hem de sivil toplum kuruluşları mücadeleye devam ediyorlar. Eğer bu mücadele yapılmazsa hububatta önemli bir verim kaybına yol açabiliyor. Bununla ilgili TAGEM çok yoğun bir şekilde mücadeleye ilişkin çalışmalar yapıyor. Bizler sadece bakanlık olarak değil özel sektördeki paydaşlarımızın da mücadeleye katılmasını istiyoruz. Süne, Akdeniz meyve sineği gibi ciddi bir şekilde tarımsal kayba zarar verecek zararlılarla mücadeleden evvel biyolojik mücadelenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün de süne zararlısına karşı süne paraziti salındı. Ancak bu sadece belirli bir bölgede, belirli bir zaman dilimi içerisinde değil uzun zamanlar alan, ciddiye alınması gereken bir mücadele. Umuyorum ki hem bugün hem de bundan sonraki dönemlerde bu mücadeleye bütün üreticilerimiz çok ciddi katılım sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz bununla başa çıkabilecek kabiliyete sahip"

İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün yaşandığını belirten Bakan Yumaklı, "Bu ekonomik kayıpların sadece bir bölgeyi etkilemediğini belirtmek isterim. Burada süne zararlısına karşı mücadele yürütürken Karadeniz bölgesinde de kahverengi kokarca ile ilgili farklı bir mücadele yürütülüyor. Gün geçtikçe iklim değişikliği bizleri daha fazla mücadeleye sevk ediyor. Ülkemiz bununla başa çıkabilecek kabiliyete sahip. Yeter ki biz mücadelemize ara vermeden devam edelim" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Yumaklı, süne zararlısına karşı buğday tarlasına böcek salımı yaptı. - ADANA