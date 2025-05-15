Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç\'ı Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, tarım ve hayvancılık konusundaki desteklerini ve iş birliğini vurguladı. Büyükkılıç, Kayseri'nin bu alandaki önemli yatırımlarına dikkat çekti.

15.05.2025 15:03  Güncelleme: 15:08
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık alanında 1 milyar TL'ye yakın destekleri olduğunu belirtirken, Bakan Yumaklı ise istişare ve uyum kültürü ile bu alanda yapılan hizmetlerden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, bir dizi programlar kapsamında Kayseri'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı başkanlık girişinde çiçekle karşıladı.

Daha sonra, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ve beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti.

Bakan Yumaklı'ya, Başkan Büyükkılıç'a gerçekleştirdiği ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Milletvekili S. Bayar Özsoy ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kayseri'mize hoş geldiniz, sizleri Kayseri'de görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin her yerini karış karış geziyor, çiftçilerimizle, üreticilerimizle birlikte olmayı da çok seviyorsunuz. Tekrar sizleri Kayseri'de görmek bizleri keyiflendiriyor" dedi.

"Tarımda Biz de Varız"

Bakan Yumaklı'ya kentteki tarım ve hayvancılık alanında yapılan yatırımlar, hizmetler ve projeler ile ilgili detaylı bilgi veren Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi büyükşehirler arasında tarım ve hayvancılığa en çok destek veren büyükşehir olarak anılıyor. Toplam 1 milyar TL'ye yakın desteğimiz oldu. Kayseri'miz ticaret ve sanayi şehri olmaktan öte 24 ürünümüz ilk 10'da yer alacak konumda. Dolayısıyla 'Tarımda biz de varız' diyecek boyutta. Pastırma ve sucuğun merkezi olan Kayseri, hayvancılıkta da ön plana çıkan şehirdir. Bugün açmış olduğunuz merkezde de Kayseri bu açıdan önem arz ediyor, stratejik konumdadır. Uyum içerisinde, birliğin, beraberliğin bereketine vesile olan ekibinize ve şahsınıza teşekkür ediyorum."

Misafirperverliklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da "Hem sanayide hem ticarette ülkemizin en önemli şehirlerinden birisi Kayseri'deyiz" diyerek Kayseri'de 5'inci Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nu açtıklarını kaydetti ve istasyonun hayvan hasatlıklarının engellenmesindeki öneminden söz etti.

"Kendisine Teşekkür Ediyorum"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılık alanında bakanlıkla ortak projelerde yer aldığını hatırlatan Bakan Yumaklı, üretim planlamasının yerel yönetimlerin katkısıyla büyüdüğüne dikkat çekerek, "Kayseri Büyükşehir Belediyemizin ve değerli başkanımızın bu konudaki bizlerle uyumlu, entegre ve pozitif sonuçlara çok hızlı gidecek faaliyetlerde bulunması bizim için büyük bir kazanç. Bunun için de kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yumaklı, peyzaj uygulamalarında suyun kullanımının son derece önemli olduğunu da vurgulayarak, Ulusal Su Kurulu'nda alınan karar gereği tüm yerel yönetimlerin kurakçıl peyzaj uygulamalarına uygun çalışmalar yapmasını beklediklerini ve bu konuda da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, Bakan Yumaklı'ya KAYMEK kursiyerlerinin hazırladığı el emeği, göz nuru bir eseri hediye etti.

Bakan Yumaklı, tüm Kayserililere de selam ve sevgilerini ileterek, Şeref Defteri'ni imzaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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