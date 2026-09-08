TARSİM Bölge Müdürü Akyüz, Kars'ta tarım sigortaları ve afet risklerini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TARSİM Bölge Müdürü Akyüz, Kars'ta tarım sigortaları ve afet risklerini görüştü

TARSİM Bölge Müdürü Akyüz, Kars\'ta tarım sigortaları ve afet risklerini görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TARSİM Bölge Müdürü Adnan Akyüz, Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın'ı makamında ziyaret ederek doğal afetlerin tarımsal üretime etkilerini ve üreticilerin risklerini ele aldı. Görüşmede hasar tespit süreçleri ve tarım sigortalarının önemi vurgulanırken, kurumlar arası iş birliğinin sürdürüleceği belirtildi.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Bölge Müdürü Adnan Akyüz, Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, kentte yaşanan doğal afetlerin tarımsal üretime etkileri ile üreticilerin karşı karşıya kaldığı risklere karşı alınabilecek önlemler ele alındı.

TARSİM Bölge Müdürü Adnan Akyüz, Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın'ı makamında ziyaret ederek kentteki tarımsal üretim ve üreticilerin yaşadığı sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmede, Kars'ta son dönemlerde meydana gelen doğal afetlerin tarımsal üretim üzerindeki etkileri değerlendirildi. Özellikle tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilen dolu, aşırı yağış, sel ve benzeri doğal afetlerin üreticiler üzerindeki ekonomik etkileri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca doğal afetler sonrasında yürütülen hasar tespit süreçleri ve üreticilerin mağduriyetlerinin en aza indirilmesine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Hasar tespit çalışmalarının etkin ve sağlıklı şekilde yürütülmesinin yanı sıra, üreticilerin tarımsal risklere karşı bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

"Tarım sigortalarının önemi vurgulandı"

Görüşmede, tarım sigortalarının üreticilerin emek ve alın terinin korunmasındaki rolü de ele alındı. Tarımsal üretimin doğa şartlarına bağlı olarak çeşitli risklerle karşı karşıya kaldığı belirtilirken, üreticilerin meydana gelebilecek zararlar karşısında ekonomik açıdan daha güçlü şekilde korunabilmesi için tarım sigortalarının önemine vurgu yapıldı.

Kars'ın tarımsal üretim potansiyelinin korunması ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kurumlar arasındaki iş birliğinin önemi de görüşmenin gündem başlıkları arasında yer aldı.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, üreticilerin karşı karşıya kaldığı risklerin azaltılması, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve çiftçilerin emeğinin korunması amacıyla ilgili kurumlarla iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Enver Aydın, Tarım, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel TARSİM Bölge Müdürü Akyüz, Kars'ta tarım sigortaları ve afet risklerini görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Galatasaray’ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Tanju Özcan’dan “2,5 milyon lira“ savunması “Cevap vermemek için 10 takla atıyor“ Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira" savunması! "Cevap vermemek için 10 takla atıyor"
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar

11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:42
Bir babanın en ağır vedası 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 12:31:54. #7.12#
SON DAKİKA: TARSİM Bölge Müdürü Akyüz, Kars'ta tarım sigortaları ve afet risklerini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement