Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, koltuğunu 3. sınıf öğrencisi Sıla Burkev\'e devretti

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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 3. sınıf öğrencisi Sıla Burkev'e devretti.

Dumlupınar Hürriyet İlkokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkan Ali Boltaç'ı ziyaret etti. Başkan Boltaç, ziyarette koltuğunu 3. sınıf öğrencisi Sıla Burkev'e devretti. Başkanlık makamına oturan Sıla, gerçekleştirmek istediği projelerini anlattı. Küçük Başkan Sıla Burkev, Tarsus'u daha temiz bir şehir haline getirmek, gençler ve çocuklar için spor ve yeşil alanlarını çoğaltmak, okullarda çevre temizliği, sokak hayvanlarına önem, okul kütüphanelerini artırmak gibi projelerini Başkan Boltaç'a anlattı.

Çocuklarla bir süre sohbet ederek isteklerini dinleyen Başkan Boltaç, koltuğunu geleceğin teminatı çocuklara emanet etmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Boltaç, "Kadınların belediye başkanı olma sayısı arttı. Biz de bu koltukları sizin gibi vatanını seven gençlere bırakacağız. Çünkü Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençlere emanet etmiş. Sizler de eminim ki ülkemizin, memleketimizin kalkınması yücelmesi için elinizden geleni yapacaksınız. Özgüven ve cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Çünkü herkes bu koltuğu dolduramayabilir. İnşallah bu koltukların sahibi sizler olacaksınız. Sizi canı gönülden destekliyoruz. Koltuğumuza gelecekte Ulu Önderimiz Atatürk'ün izinde ilerleyen çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınların oturması bizi onurlandırır. Hayallerinize kavuşmanız için belediye başkanı olarak çok çalışacağım" dedi. - MERSİN