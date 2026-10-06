Tarsus Belediye Meclisi, Sarıulak zeytini için 5 bin fidan desteğini onayladı - Son Dakika
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Tarsus Belediye Meclisi, Sarıulak zeytini için 5 bin fidan desteğini onayladı

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Tarsus Belediye Meclisi, Sarıulak zeytini için 5 bin fidan desteğini onayladı
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Tarsus Belediye Meclisi, Sarıulak zeytininin yaygınlaştırılması için 5 bin fidanın üreticilere tahsisini oy birliğiyle kabul etti. En az bin metrekare ÇKS kaydı olan üreticiler fidan desteğinden yararlanabilecek.

Tarsus Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda tarımsal üretimin desteklenmesi, tarihi alanların gün yüzüne çıkarılması, kamu kurumlarına destek ve çevre kirliliğiyle mücadeleye ilişkin çeşitli kararlar alındı.

Toplantıda, Tarsus'un önemli tarımsal değerlerinden Sarıulak zeytininin yaygınlaştırılması amacıyla 5 bin zeytin fidanının üreticilere tahsis edilmesi konusu görüşüldü. Karar, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Kendi adına en az bin metrekare Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı bulunan ve gerekli şartları taşıyan üreticiler fidan desteğinden yararlanabilecek.

Tarihi alana kurtarma kazısı

Meclis toplantısında Caminur Mahallesi'nde, Kleopatra Meydanı yanında bulunan ve geçmişte köylü garajı olarak kullanılan alanda yapılması planlanan kurtarma kazısına belediye tarafından destek verilmesi konusu da görüşüldü. Konu ilgili komisyonlara sevk edildi. Başkan Ali Boltaç, söz konusu çalışmanın Tarsus'un tarihine ışık tutabilecek önemli bulguların ortaya çıkarılmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Kadının Sözü Dayanışma Derneğinin faaliyetlerini sonlandırması nedeniyle daha önce alınan ortak çalışmaya ilişkin meclis kararının iptal edilmesi de oy birliğiyle kabul edildi. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 479 metrekarelik alanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne 2 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmesine de oy birliğiyle karar verildi.

Kaçak döküme fotokapanlı takip

Toplantıda çevre kirliliğiyle mücadele çalışmaları hakkında da bilgi verildi. Hafriyat, moloz ve evsel atıkların gelişigüzel bırakıldığı noktalara yerleştirilen fotokapanlarla kaçak dökümlerin takip edildiği belirtildi. Daha önce ayda yaklaşık 15 kez kaçak döküm yapılan bir noktada, fotokapan uygulaması sayesinde son 5 haftada yeni bir ihlal tespit edilmediği kaydedildi.

Fotokapanlarla tespit edilen ihlaller kapsamında uygulanan idari para cezalarının 920 bin liraya ulaştığı, 2024 yılından bu yana çevre kirliliği nedeniyle uygulanan toplam cezaların ise 5 milyon 750 bin liraya yükseldiği bildirildi.

Başkan Boltaç, fotokapanların yalnızca kaçak dökümlerin önlenmesi amacıyla değil, doğanın ve endemik türlerin korunması amacıyla da kullanıldığını ifade etti.

Toplantının sonunda Başkan Boltaç, alınan kararların Tarsus'a hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah aydınlık güzel yarınlarda görüşmek üzere" dedi.

Kaynak: İHA
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