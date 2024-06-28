Tarsus Belediyesi 2025-2029 Stratejik Plan Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi 2025-2029 Stratejik Plan Çalıştayı Düzenledi

Tarsus Belediyesi 2025-2029 Stratejik Plan Çalıştayı Düzenledi

Tarsus Belediyesi, 2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik plan çalışmalarına yönelik iki gün süren çalıştay düzenledi. Çalıştayda, Tarsus'un geleceğini şekillendirecek sürdürülebilir adımlar ele alındı.

28.06.2024 16:53  Güncelleme: 16:55
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Tarsus Belediyesi, 2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik plan çalışmalarına yönelik iki gün süren çalıştay düzenledi. Çalıştayda, Tarsus'un geleceğini şekillendirecek sürdürülebilir adımlar ele alındı.

Tarsus'un yaşanabilir bir kent olma yolunda atılacak 2025-2029 stratejik plan hazırlık çalışmaları için çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayın birinci gününe kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, belediyenin bağlı kuruluşları ve şirketleri, meslek birlikleri, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve temsilcilikler katılım sağladı. İkinci gün ise belediye müdürlüklerinden görevli personellerle devam edildi. Bu kapsamda Tarsus'un geleceği masaya yatırıldı.

Belediyelerde stratejik planlama uygulamasının önemli olduğunu belirten Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Tarsus'un daha iyi bir geleceğe hazırlanması, hak ettiği yaşam kalitesi, ekonomik ve sosyal gelişmişlik seviyesine ulaşması için Tarsus Belediyemizin 2025-2029 stratejik plan hazırlık çalışmalarına başlamış oluyoruz. Stratejik plan, kamu kurumlarının stratejik yönetim anlayışını geçmesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu gereği zorunlu hale gelmiştir. Belediyelerde stratejik planlama uygulaması mevzuat gereği olsa da mali disiplinin sağlanması kamuoyuna hesap verme ve kaynakların etkin kullanılması açısından önemlidir. Katılımcı bir yönetim anlayışıyla siz değerli vatandaşlarımızın önerileri ve görüşlerini stratejik planımıza yansıtmayı hedeflemekteyiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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