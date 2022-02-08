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Tarsus Belediyesi, askıda et ve peyniri ihtiyaç sahiplerinin evine götürüyor - Son Dakika

Tarsus Belediyesi, askıda et ve peyniri ihtiyaç sahiplerinin evine götürüyor

08.02.2022 14:12
Tarsus Belediyesi, askıda et ve peyniri ihtiyaç sahiplerinin evine götürüyor

Tarsus Belediyesi, Tozkoparan Zahit ve Gazipaşa mahallelerindeki ihtiyaç sahibi 60 haneye et, kıyma ve kaşar peyniri dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesi, Tozkoparan Zahit ve Gazipaşa mahallelerindeki ihtiyaç sahibi 60 haneye et, kıyma ve kaşar peyniri dağıtımı gerçekleştirildi. Halk Et Market ve Halk Markette hazırlanan gıdalar paketlenip belediye ekipleri tarafından kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Tarsus Belediyesi tarafından yaşlı, engelli ve maddi geliri olmayan ailelere verilen sosyal yardımlar kapsamında, Tozkoparan Zahit Mahallesi ve Gazipaşa Mahallesinde sosyal tespiti ve ihtiyaç sahipliği kontrolü yapılmış 60 haneye Halk Et Market ve Halk Marketlerden temin edilen et, kıyma ve kaşar peyniri dağıtımı gerçekleştirildi.

"Tüm ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaşmaya ve yardım ağımızı genişletmeye çalışıyoruz"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı açıklamada, Halk Market ve Et Marketlerden elde edilen kar ve askıda et uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattıklarını belirtti. Bozdoğan, "Halk Market ve Et Marketlerimizde vatandaşlarımızın bütçesine uygun olarak satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz kar ve askıda et uygulamamız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzünde tebessüm oluşturmak için çalışıyoruz" dedi.

Tarsus Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Bozdoğan, "Her daim olduğu gibi bizler vatandaşlarımın yanında olmak için çalışıyoruz. Ülkemizde devam eden ekonomik kriz sebebiyle yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu durum bizleri çok üzüyor ve endişelendiriyor. İmkanlarımız dahilinde tüm ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaşmaya ve yardım ağımızı genişletmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamına dokunmak, bizleri işlerimizde daha gayretli kılıyor. Onların mutluluğu bizim için her şeye değiyor. Bundan sonra da yardımlarımızı her geçen gün büyüterek vatandaşlarımıza el uzatmaya devam edeceğiz. Bu manevi bağ ve köprü çok kıymetlidir" diye konuştu. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, askıda et ve peyniri ihtiyaç sahiplerinin evine götürüyor
Tarsus Belediyesi, askıda et ve peyniri ihtiyaç sahiplerinin evine götürüyor
Tarsus Belediyesi, askıda et ve peyniri ihtiyaç sahiplerinin evine götürüyor
Tarsus Belediyesi, askıda et ve peyniri ihtiyaç sahiplerinin evine götürüyor
Tarsus Belediyesi, askıda et ve peyniri ihtiyaç sahiplerinin evine götürüyor
Tarsus Belediyesi, askıda et ve peyniri ihtiyaç sahiplerinin evine götürüyor

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Tarsus Belediyesi, Tozkoparan, Gazipaşa, Tarsus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesi, askıda et ve peyniri ihtiyaç sahiplerinin evine götürüyor - Son Dakika


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