Tarsus Belediyesi çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

Tarsus Belediyesi çalışanları daha önce yaptığı kan bağışlarına bir yenisini daha ekledi. Türk Kızılayı Mersin Kan Bağış Merkezi ile Tarsus Belediyesinin işbirliğinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına belediye çalışanları destek verdi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kan Bağış Merkezi ekibinin belediye yerleşkesine gelmesiyle birlikte belediye çalışanları kan vermek için sıraya girdi. Gruplar halinde kan veren belediye çalışanları, 'kan bağışı hayat kurtarır' sözünden hareketle kan dostları grubuna katılmanın mutluluğunu yaşadılar.

Türk Kızılayı tarafından ülke genelinde başlatılan "Düzenli Kan Bağışı Yap, Kan Dostlarımıza Katıl" #KANDOSTUM adlı kan bağısı kampanyasına Tarsus Belediyesi çalışanları ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kan bağışı konusunda toplumsal sorumluluğu halka hatırlatmak ve bireylere gönüllü bağışçılığın bilincini aşılayıp hayat kurtarmak için kan bağışında bulunmaları gerektiğinin ifade edildiği bağış kampanyası, yapılan kan bağışları ile amacına ulaştı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kan bağışının kutsal bir görev olmakla birlikte anlamlı bir toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birisi olduğunun altını çizdi. Başkan Bozdoğan, "Belediye yönetimi olarak gerekli durumda kullanılmak üzere halkımızın kan ihtiyacının karşılanabilmesi için ve kampanyaya destek vererek farkındalık oluşturmak adına daha öncelerde olduğu gibi Türk Kızılayı Mersin Kan Bağış Merkezi ekibini yerleşkemizde misafir ettik. Personelimizin duyarlılık gösterip kan bağışında bulunmaları bizleri mutlu etti. Kan bağışında bulunmak her insanın kutsal görevleri arasındadır. Gerekli durumlarda acil şekilde hepimize lazım olabilecek kan ihtiyacının tedarik edilmesi, yapacağımız bu kan bağışları ile mümkün olur. Belediye çalışanları olarak düzenli olarak kan vermeye devam edeceğiz. Herkesi kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi. - MERSİN