Tarsus Belediyesi 'empatitarsus' platformunu hayata geçirdi

Yerel

Tarsus Belediyesi, sokak hayvanlarına yuva bulmak ve daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamak amacıyla 'empatitarsus' platformunu hayata geçirdi.

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar için çalışma başlatan Tarsus Belediyesi öncülüğünde kurulan platform, sahipsiz hayvanlara kucak açmak isteyen gönüllüler ve hayvanseverlerin buluşma noktası olacak. Platformun sosyal medya hesaplarından sokak hayvanları hakkında bilinçlenmek ve yaşamlarını nasıl daha iyi hale getirebileceklerini öğrenmek isteyenler için hazırlanan bilgilendirici içerikler yayınlanacak. Tarsus Belediyesi, sahipsiz hayvanlara destek amacıyla tüm hayvanseverleri sosyal medya hesaplarında 'empatitarsus' sayfalarını takip etmeye çağırdı.

"Küçük bir adım, bir canın hayatını değiştirebilir"

Belediye Başkan Ali Boltaç, "Bir hayvan sahiplenmek, sadece bir can kurtarmak değil, aynı zamanda bir ömür boyu sürecek bir dostluğun başlangıcıdır. Çünkü küçük bir adım, bir canın hayatını değiştirebilir. Herkesin bu sayfaları takip etmesini ve bizlere destek olmasını rica ediyoruz" dedi. - MERSİN