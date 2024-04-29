Tarsus Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarını Yoğunlaştırdı - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarını Yoğunlaştırdı

Tarsus Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarını Yoğunlaştırdı

Tarsus Belediyesi, kırsal mahallerde yol bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, yol düzenlemesi, yol açma ve bakım çalışmaları gerçekleştirerek mahalle sakinlerinin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamalarını sağlıyor.

29.04.2024 18:04  Güncelleme: 18:08
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Tarsus Belediyesi, kırsal mahallerde yol bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Başkan Ali Boltaç'ın eşit hizmet gayesi ile kent genelinde yol çalışmalarına önem veren Tarsus Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde de etkin şekilde faaliyet gösteriyor. Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda yol düzenlemesi, yol açma ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerinin ulaşımlarını kesintisiz sürdürülebilmesi için çalışmaları titizlikle yürüten ekipler, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürdü.

Başkan Boltaç, kırsal mahallelerdeki çalışmaların şehir genelindeki kalkınmaya büyük katkı sağladığını belirterek, vatandaşların daha iyi yaşam şartlarına sahip olmaları için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Mahalle muhtarları da memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Boltaç'a teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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