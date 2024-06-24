Tarsus Belediyesi Köy Yollarını Yeniliyor

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Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde başlattığı köy yollarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye bağlı 9 köyde yol bakım çalışmaları tamamlandı.

Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını kolaylıkla sağlayabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın talimatıyla, Kurban Bayram boyunca Tarsusluların daha güvenli ve kullanışlı yollara kavuşması için malzemeli ve malzemesiz yol bakım çalışmaları ile şarampol temizliği gerçekleştirdi. Çalışmalar, Belen, Kaklıktaşı, Sucular, Yeşiltepe, Taşçılı, Taşkuyu, Sayköy, Aliağa ve Köselerli mahallelerinde yapıldı.

Yetkililer, çalışmaların tüm mahallelerde devam edeceğini kaydetti. - MERSİN