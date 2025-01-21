Tarsus Belediyesi'nde Çalışanların Maaşlarına Yüzde 44,38 Zam Yapıldı - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi'nde Çalışanların Maaşlarına Yüzde 44,38 Zam Yapıldı

Tarsus Belediyesi\'nde Çalışanların Maaşlarına Yüzde 44,38 Zam Yapıldı

Tarsus Belediyesinde çalışan işçilere yapılan yüzde 44,38 oranındaki maaş zammı, işçiler tarafından sevgiyle karşılandı. En düşük KHK'lı işçi maaşı 37 bin 530 TL, kadrolu işçilerin en düşük maaşı ise 47 bin 19 TL'ye yükseldi.

21.01.2025 10:29  Güncelleme: 10:31
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Tarsus Belediyesinde çalışan personelin maaşlarına yapılan yüzde 44,38 oranında zam, işçiler tarafından sevinçle karşılandı. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında en düşük KHK'lı işçi maaşı 37 bin 530 TL'ye, kadrolu işçilerin en düşük maaşı ise 47 bin 19 TL'ye yükseldi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, işçinin her zaman yanında olduğunu belirterek, "Görevi 31 Mart'tan sonra devraldık. Elimizden geldiğince bu kent için çalışıyoruz. Bu çabaların da mutlaka bir karşılığı olmak zorunda. Tarsus Belediyesi olarak emeğinizin ve alın terinizin yanındayız. Siz de Tarsus'a hizmet mücadelemizde belediyemizin ve milletimizin yanında olun. Yetimlerin, öksüzlerin, yoksulların, milletimizin vergilerinden oluşan bir bütçeyi kullanıyoruz. O nedenle bu kaynağı en iyi şekilde değerlendirmek, milletimizin hak ettiği hizmeti, Tarsus'a layık olan hizmeti vermek hepimizin borcu. Ben sizlere güveniyor, ben sizlere inanıyorum. Çıkmış olduğumuz bu yolda Allah yardımcımız olsun" diyerek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

"Yıllık enflasyon oranı üzerinden zam yaptık"

En düşük işçi maaşlarını açıklayarak konuşmasını sürdüren Boltaç, "Devletimiz, asgari ücrete yüzde 30, emeklilerimize ise yüzde 15,75 oranında zam yaptı. Biz de Tarsus Belediyesi olarak, belediyemizde çalışan kadrolu ve KHK kapsamındaki tüm işçilerimize TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon oranı üzerinden yüzde 44,38 zam yapmayı uygun gördük. Verilen bu zam ile en düşük KHK'lı maaşı 37 bin 530 TL, en düşük kadrolu maaşımız ise 47 bin 19 TL olmuştur. Tarsus Belediyesi'nin ekonomik durumunun daha iyi olduğu günlerde bu maaşların daha da iyileştirileceğine, bunun için çalışacağımızın bilinmesini istiyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesi'nde Çalışanların Maaşlarına Yüzde 44,38 Zam Yapıldı - Son Dakika

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