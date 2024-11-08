Tarsus Belediyesi'nden Vergi Ödemeleri İçin Uyarı

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Tarsus Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksiti için son ödeme tarihinin 30 Kasım 2024 Cumartesi günü olduğunu hatırlatarak, vatandaşların gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen süre içinde vergilerini ödemeleri gerektiğini bildirdi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamada, vergi mükelleflerinin ödemelerini 08.00-16.30 saatleri arasında Nikah Salonu Veznesi, 100. Yıl Veznesi, Tarsus Kaymakamlığı Belediye Veznesi, Belediye Tesisleri Gelirler Müdürlüğü veya belediyenin 'https://ebelediye.tarsus.bel.tr/web' sitesi üzerinden kolaylıkla yapabileceği belirtildi. - MERSİN