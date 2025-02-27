Tarsus Belediyesi, Ramazan Öncesi Alışveriş Denetimlerini Artırdı - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi, Ramazan Öncesi Alışveriş Denetimlerini Artırdı

Tarsus Belediyesi, Ramazan Öncesi Alışveriş Denetimlerini Artırdı

Tarsus Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde halkın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için market, kasap ve fırınlarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Hijyen şartları ve fiyatlandırmalar titizlikle incelendi.

27.02.2025 18:00  Güncelleme: 18:03
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Tarsus Belediyesi, Ramazan ayı öncesi halkın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerini artırdı. Ekipler kent genelinde market, kasap, fırın ve alışveriş merkezlerinde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen şartları, son kullanma tarihleri, ürün etiketleri ve fiyatlandırmaları titizlikle incelendi. Ürünlerin eksik gramaj, raf-kasa fiyat farklılıkları ve fahiş fiyat uygulamaları konusunda denetimler yapılarak, vatandaşların mağdur olmasının önüne geçildi.

"Halkımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapması önceliğimiz"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, denetimlerin Ramazan ayı boyunca aralıksız devam edeceğini belirterek, "Halkımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak en büyük önceliğimiz. Hijyen kurallarına uymayan, fahiş fiyat uygulayan işletmelere karşı gereken işlemleri uygulayacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesi, Ramazan Öncesi Alışveriş Denetimlerini Artırdı - Son Dakika

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