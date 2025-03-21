Tarsus Belediyesi, Turizmde Altın Elma Ödülü ile Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi, Turizmde Altın Elma Ödülü ile Öne Çıkıyor

Tarsus Belediyesi, Turizmde Altın Elma Ödülü ile Öne Çıkıyor

Tarsus Belediyesi, kentin tarih ve kültürü ile gastronomisini bir araya getirerek uluslararası alanda tanıtımını artırmak için önemli turizm çalışmaları yürütüyor. Nisan ayında Altın Elma Ödülü'nü kazanarak bu alandaki başarısını pekiştirdi.

21.03.2025 15:00  Güncelleme: 15:03
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Tarsus Belediyesi, tarih, kültür ve gastronominin iç içe geçtiği Tarsus'un, uluslararası alanda hak ettiği değeri görmesi için önemli turizm çalışmaları yürütüyor.

Kentteki turizm rotasını daha cazip hale getirmek için saha çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Ali Boltaç, tarihi ve kültürel mirası koruma projelerinden, doğa dostu turizm uygulamalarına kadar birçok alanda yenilikler gerçekleştiriyor. Tarsus Belediyesinin titiz çalışmaları sayesinde, nisan ayında dünyanın en prestijli turizm ödüllerinden biri olan Golden Apple (Altın Elma) ödülü Tarsus'a layık görüldü.

Turizm alanındaki bu başarı, Tarsus'un uluslararası arenada daha fazla tanıtılmasına katkı sağlarken, şehrin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma konusunda da büyük bir motivasyon kaynağı olacak.

Tarsus'a kazandırılan ödülün kentin turizmde hak ettiği noktaya ulaşması adına önemli bir adım olduğunu vurgulayan Başkan Boltaç, şu ifadeleri kullandı: "Tarsus, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Hristiyanlar, Müslümanlar ve Museviler için kutsal sayılan, tarihin en derin izlerini barındıran bir kent. Biz de bu kıymetli mirası en iyi şekilde tanıtmak ve geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Şehrimizin kapıları tüm yurttaşlarımıza açık. Altın Elma Ödülü, Tarsus'un turizmdeki potansiyelini daha da güçlendirecek ve hak ettiği yere ulaşmasına katkı sağlayacaktır." - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesi, Turizmde Altın Elma Ödülü ile Öne Çıkıyor - Son Dakika

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